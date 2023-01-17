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Безсонов Анатолий Константинович

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

22.10.1928

Дата смерти

08.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1928

Отец: Безсонов Константин Константинович

Мать: Гуляева Клавдия Григорьевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Барнаульский ЗАГС свидетельство о рождении №2484 от 30 октября 1928г актовая запись №928
Крещение
?.05.1930
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Крестная сестра матери Гуляева Ольга Григорьевна, крестный муж двоюродной сестры отца Артемьев Доня
Работа или профессия
?.05.1946
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
работал в Академии Наук СССР препаратором животных и птиц
Военная служба
С ?.12.1949 по ?.12.1951
Армейский, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
в/ч 79881
Развод
1954

Жена: Мамаева Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Мамаев Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Петровна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Бракосочетание
?.12.1963

Жена: Кольман Валентина Антоновна

Мамонтовое, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
гражданский брак
Рождение ребёнка
20.11.1964

Дочь: Безсонова Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Кольман Валентина Антоновна

Мамонтовое, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Анастасия Петровна

Смерть
08.07.1978
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
умер в областной онкологичекой больнице г. Новосибирска. Был рак желудка, операция прошла успешно, не поберегся после операции
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