Безсонов Анатолий Константинович
Место рождения
Дата рождения22.10.1928
Дата смерти08.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1928
Барнаульский ЗАГС свидетельство о рождении №2484 от 30 октября 1928г актовая запись №928
Крещение
?.05.1930
Крестная сестра матери Гуляева Ольга Григорьевна, крестный муж двоюродной сестры отца Артемьев Доня
Работа или профессия
?.05.1946
работал в Академии Наук СССР препаратором животных и птиц
Военная служба
С ?.12.1949 по ?.12.1951
Армейский, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
в/ч 79881
Развод
1954
Рождение ребёнка
1954
Сын: Мамаев Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Петровна
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Бракосочетание
?.12.1963
гражданский брак
Рождение ребёнка
20.11.1964
Дочь: Безсонова Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Кольман Валентина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1978
умер в областной онкологичекой больнице г. Новосибирска. Был рак желудка, операция прошла успешно, не поберегся после операции