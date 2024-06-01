Безсонов Константин Константинович
Место рождения
Дата рождения14.05.1897 ст.
Дата смерти27.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Похороны
30.10.82
Попрощаться пришло много народа: родственники, знакомые, соседи, друзья, коллеги, единомышленники, ученики
Рождение
14.05.1897 ст.
запись в МК ф.50оп.9,д.296,л.32об-33 (ГАИО)
Крещение
21.05.1897 ст.
восприемниками были Фабер Анатолий Карлович и вдова чиновника Филатова Апполинария Исааковна
Место жительства
С 1907 по 1935
проживал с родителями до 1927г.В 1928г переехал в Нагорную(боровую часть) г. Барнаула
Работа или профессия
С ?.01.1915
В Барнаульском Окружном суде -писцом до 1917г.в 1917 году там же секретарем до сентября месяца 1919 года.В декабре 1919 года по водворении в Барнауле Советской власти занимался разборкой архивы был ... Показать все
Военная служба
?.05.1916
Был призван на действительную службуотбывая последнюю в Барнауле в канцелярии военного начальника и в последствии в 24 сибирским зап. стрелковом полку в 5 роту молодым солдатом. 27 июля 1916 года по б... Показать все
Бракосочетание
26.01.1928
актовая запись№65 от 26 января 1928г в Окружном ЗАГСе г.Барнаула
Рождение ребёнка
22.10.1928
Сын: Безсонов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Григорьевна
Барнаульский ЗАГС свидетельство о рождении №2484 от 30 октября 1928г актовая запись №928
Рождение ребёнка
14.11.1929
Дочь: Безсонова Ефалия Константиновна
Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Григорьевна
актовая запись №2572 отлел ЗАГСа Центрального района г.Барнаула
Место жительства
С 1935
Работа или профессия
С 1935
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Сотрудник КОТСХС, преподаватель, пчеловод
Место жительства
С 1937 по 1986
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.11.1938
Сын: Безсонов Лев Константинович
Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Григорьевна
Место жительства
С 1940
переезд связан со сменой работы
Работа или профессия
?.05.1940
принят на должность пчеловода в подсобное хозяйство завода им. Чкалова В.П.
Место жительства
С 1961
с выходом на пенсию купил дом в с. Барышево ул.Набережная 25
Смерть
27.10.1982
смертью послужило недобросовестное отношение продавца. В связи с отсутствием обоняния купил в магазине мясо, а оно оказалось протухшее. Случился инсульт,а через неделю умер.