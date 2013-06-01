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Безсонова Ефалия Константиновна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

14.11.1929

Дата смерти

01.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929

Отец: Безсонов Константин Константинович

Мать: Гуляева Клавдия Григорьевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
актовая запись №2572 отлел ЗАГСа Центрального района г.Барнаула
Крещение
30.05.1930
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
крестными были: сестра Клавдии Григорьевны- Гуляева Ольга Григорьевна и муж двоюродной сестры Константина Константиновича - Артемьев Авдон (Доня).
Образование
19.03.1949
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
обучалась в филиале Томского межобластного учебного комбината на отделении бухгалтеров для промышленных предприятий
Бракосочетание
07.02.1952

Муж: Зуев Михаил Александрович

Морозово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
свидетельство о браке , актовая запись №4
Рождение ребёнка
05.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зуев Михаил Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1955

Дочь: Зуева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Зуев Михаил Александрович

Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
родители ждали мальчика
Место жительства
С ?.08.1963 по ?.09.1985
Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Образование
1967
Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
окончила заочно сельскохозяйственный техникум, отделение бухгалтерского учета
Образование
?.04.1974
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
окончила заочно Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности ученый агроном
Развод
1980

Муж: Зуев Михаил Александрович

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С ?.09.1985
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.06.2013
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
актовая запись № 8224 от 03 июня 2013г
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