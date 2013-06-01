Безсонова Ефалия Константиновна
Место рождения
Дата рождения14.11.1929
Дата смерти01.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929
актовая запись №2572 отлел ЗАГСа Центрального района г.Барнаула
Крещение
30.05.1930
крестными были: сестра Клавдии Григорьевны- Гуляева Ольга Григорьевна и муж двоюродной сестры Константина Константиновича - Артемьев Авдон (Доня).
Образование
19.03.1949
обучалась в филиале Томского межобластного учебного комбината на отделении бухгалтеров для промышленных предприятий
Бракосочетание
07.02.1952
Морозово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
свидетельство о браке , актовая запись №4
Рождение ребёнка
05.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зуев Михаил Александрович
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Рождение ребёнка
08.06.1955
Дочь: Зуева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Зуев Михаил Александрович
Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
родители ждали мальчика
Место жительства
С ?.08.1963 по ?.09.1985
Образование
1967
Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
окончила заочно сельскохозяйственный техникум, отделение бухгалтерского учета
Образование
?.04.1974
окончила заочно Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности ученый агроном
Развод
1980
Место жительства
С ?.09.1985
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.06.2013
актовая запись № 8224 от 03 июня 2013г