Зуева Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1953
Родилась в роддоме №5 г.Новосибирска актовая запись№28 от 25 марта 1953 Верх-Тулинский сельский совет
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.06.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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Рождение ребёнка
26.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
2006
Муж: не указан
Развод
13.02.2007
Муж: скрыто настройками приватности
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