Зуева Наталья Михайловна 05.02.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗуева Наталья Михайловна

Зуева Наталья Михайловна

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

05.02.1953

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1953

Отец: Зуев Михаил Александрович

Мать: Безсонова Ефалия Константиновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Родилась в роддоме №5 г.Новосибирска актовая запись№28 от 25 марта 1953 Верх-Тулинский сельский совет
Работа или профессия
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
13.06.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
2006

Муж: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
13.02.2007

Муж: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.