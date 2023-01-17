рабочий посёлок Колывань, рабочий посёлок Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Колывань

Колыванский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Города
7КОЛЫВАНЬ (ЧАУССК). Заштатный 1-го участка Томского округа.При рч. Чаусе.399921325813671393Церковь православная 1; учебных заведений и заводов нет. Почтовая станция. Мельница. Острогов 2. Кузниц 8.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Колыванский район
13487Колываньраб.посёлок55°18'82°44'N-44-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Колыванский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Колывань
50621151051рп Колываньрабочий поселок
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