Колывань
Колыванский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7КОЛЫВАНЬ (ЧАУССК). Заштатный 1-го участка Томского округа.При рч. Чаусе.399921325813671393Церковь православная 1; учебных заведений и заводов нет. Почтовая станция. Мельница. Острогов 2. Кузниц 8.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13487Колываньраб.посёлок55°18'82°44'N-44-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Колыванский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Колывань
50621151051рп Колываньрабочий поселок