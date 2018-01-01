посёлок городского типа Тарутино, посёлок городского типа Тарутино, Одеська область (на 2018) — Familio

Тарутино

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
330Тарутино (Анчокрак), нем. кол.в балке Анчокраке, при безымянном ключе.1101511001937Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище. Базары чрез каждые две недели.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Тарутинская волость
199. Тарутино (Анчакрак), колония немцев, дворов 278, жителей 2498, волостное правление (уездный город в 104 верстах), лют, ц., 3 еврейских молитвенных дома, школа, больн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Тарутинская волость
колония Тарутино
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд
село Тарутино

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17517Тарутинеселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Тарутинськийселищна рада Тарутинська
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