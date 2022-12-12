Гуляева Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуляева Клавдия Григорьевна

Гуляева Клавдия Григорьевна

avatar

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

19.11.1905

Дата смерти

21.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1905

Отец: Гуляев Григорий Никитович

Мать: Яковлева Христина Евдокимовна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
актовая запись №148 от 26 января 1928г в Окружном ЗАГСе г.Барнаула.
Бракосочетание
26.01.1928

Муж: Безсонов Константин Константинович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
актовая запись№65 от 26 января 1928г в Окружном ЗАГСе г.Барнаула
Рождение ребёнка
22.10.1928

Сын: Безсонов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Барнаульский ЗАГС свидетельство о рождении №2484 от 30 октября 1928г актовая запись №928
Рождение ребёнка
14.11.1929

Дочь: Безсонова Ефалия Константиновна

Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
актовая запись №2572 отлел ЗАГСа Центрального района г.Барнаула
Место жительства
По 16.11.1935
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
С 1935
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.11.1938

Сын: Безсонов Лев Константинович

Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович

Агролес, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1940
Каменка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
работала вместе с мужем на пасеке помощницей пчеловода, официально не была оформлена
Место жительства
С 1940
Каменка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Награда
29.06.1946
Каменка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Медалью За доблестный труд во время ВОВ 1941-1945гг указом президиума Верховного совета СССР от 6 июня 1945г. удостоверение Ф №006004
Место жительства
С 1961 по 1982
Барышево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
После 1982
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
21.11.1986
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
23.11.1986
Барышево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close