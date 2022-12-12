Гуляева Клавдия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1905
Дата смерти21.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1905
актовая запись №148 от 26 января 1928г в Окружном ЗАГСе г.Барнаула.
Бракосочетание
26.01.1928
актовая запись№65 от 26 января 1928г в Окружном ЗАГСе г.Барнаула
Рождение ребёнка
22.10.1928
Сын: Безсонов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович
Барнаульский ЗАГС свидетельство о рождении №2484 от 30 октября 1928г актовая запись №928
Рождение ребёнка
14.11.1929
Дочь: Безсонова Ефалия Константиновна
Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович
актовая запись №2572 отлел ЗАГСа Центрального района г.Барнаула
Место жительства
По 16.11.1935
Место жительства
С 1935
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.11.1938
Сын: Безсонов Лев Константинович
Отец ребёнка: Безсонов Константин Константинович
Агролес, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
С 1940
работала вместе с мужем на пасеке помощницей пчеловода, официально не была оформлена
Место жительства
С 1940
Награда
29.06.1946
Медалью За доблестный труд во время ВОВ 1941-1945гг указом президиума Верховного совета СССР от 6 июня 1945г. удостоверение Ф №006004
Место жительства
С 1961 по 1982
Место жительства
После 1982
Смерть
21.11.1986
Похороны
23.11.1986