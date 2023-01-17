Гуляев Григорий Никитович
Место рожденияКанский округ Красноярского края Россия
Дата рождения1884
Дата смертиМежду 1960 и 1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1884
Отец: Гуляев Никита
Мать: не указана
Канский округ Красноярского края Россия
Место жительства
С 1884 по 1894
Канск, город Канск, Красноярский край
в 1893-1894г почти все родственники умерли, остальные разбрелсиь по всей России
Работа или профессия
С 1891 по 1913
сначала служил у купца Степанова на даче (учился пчеловодству и работал в оранжерее) 7 лет. Затем работал в общественном саду, принимал участие в оккулировке плодовых деревьев, читал лекции по выращив... Показать все
Место жительства
С 1894 по 1960
С отцом жил в г. Барнауле на ул. Вагановской 57, затемпостроил дом на Тяпковской 63, потом в 1912г взял землю в аренду у горзеленхоза 2 десятины ( выделяли под дачи) в бору, раскорчевал, построил дом ... Показать все
Бракосочетание
14.01.1905 ст.
ГААК, Знаменская церковь ф-144 оп6 д.700 стр 65-66об поручитель по жениху Барнаульские мещане: Илья Герасимов Гуляев и Егор Никитин Нестеров по невесте: барнаульский мещанин Петр Васильев Киселев и за... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1905
Дочь: Гуляева Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Яковлева Христина Евдокимовна
актовая запись №148 от 26 января 1928г в Окружном ЗАГСе г.Барнаула.
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: Гуляева Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Яковлева Христина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гуляев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Яковлева Христина Евдокимовна
Военная служба
С 1913 по 1918
служил в 38Сибирском стрелковом запасном полку , солдатом 5 категории 12 рота. ГАНО, Д-132 оп1 списки личного состава. 38 сибирского стрелкового запасного полка.
Образование
1917
окончил сельскохозяйственные курсы при Западно-Сибирском обществе сельского хозяйства по программе огородничество, краткие сведения по полеводству, свиноводству, молочному хозяйству и крупно-рогатому... Показать все
Работа или профессия
С 1918 по 1948
из семечки выращивал и селекионировал яблони и вишни. ( в статье " яблони для Сибирского сада " в журнале Наука в Сибири №3 (2289) от19 января 2001г. упоминается Гуляев ГН
Рождение ребёнка
?.03.1921
Дочь: Гуляева Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Яковлева Христина Евдокимовна
Реабилитация осужденного
31.08.1930
в 1929г по доносу был лишен избирательных прав. В 1930г был восстановлен в избирательных правах ФР-302 оп4 д.808 л.3,10,15,16,43,148
Смерть
Между 1960 и 1961