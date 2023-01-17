Гуляев Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти28.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Около ?.11.1937
Дочь: Гуляева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Пивнева Ирина Ивановна
Место жительства
До 01.02.1940
с женой и дочерью проживал в г. Барнауле ул. Некрасовская 23/6
Призыв на военную службу
01.02.1940
приказом СибВО №075 назначен командиром взвода в 107С.д. 630 с.п., призван Барнаульским ГВК,
Военная служба
30.09.1941
Россия Челябирская область Чебаркульский район с .Светилки
после ранения приказом УрВО № 0391 был назначен командиром роты в 1247с.п,377с.д
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пивнева Ирина Ивановна
Смерть
28.03.1942
Трегубово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
увековечен, внесением в список погибших и захороненных по воинскому захоронению Любино Поле Чудовского района Новгородской области д. Мостки в апреле 2016г