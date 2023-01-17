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Пивнева Ирина Ивановна

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Место рождения

Заринск, город Заринск, Алтайский край

Дата рождения

08.04.1908

Дата смерти

01.11.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около ?.11.1937

Дочь: Гуляева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Гуляев Михаил Григорьевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
До 1992
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
ул. Пролетарская 20 кв.5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Михаил Григорьевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
01.11.1992
Троицкое Бийского района Алтайского края Россия
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