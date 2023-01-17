Пивнева Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.04.1908
Дата смерти01.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.11.1937
Дочь: Гуляева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Гуляев Михаил Григорьевич
Место жительства
До 1992
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
ул. Пролетарская 20 кв.5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1992
Троицкое Бийского района Алтайского края Россия