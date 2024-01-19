Гуляева Галина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.11.1937
Дата смерти30.11.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1937
Отец: Гуляев Михаил Григорьевич
Мать: Пивнева Ирина Ивановна
Работа или профессия
С 1963 по 1987
Ленинград, Санк Петербург
библиотекарь в школьной библиотеке
Рождение ребёнка
12.04.1964
Сын: Дмитриев Александр Викторович
Отец ребёнка: Дмитриев Виктор
г.Ленинград
Смерть
30.11.1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург