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Гуляева Галина Михайловна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

Около ?.11.1937

Дата смерти

30.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1937

Отец: Гуляев Михаил Григорьевич

Мать: Пивнева Ирина Ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
С 1963 по 1987
Ленинград, Санк Петербург
библиотекарь в школьной библиотеке
Рождение ребёнка
12.04.1964

Сын: Дмитриев Александр Викторович

Отец ребёнка: Дмитриев Виктор

г.Ленинград
Смерть
30.11.1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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