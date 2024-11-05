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Яковлева Христина Евдокимовна

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Место рождения

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

01.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Яковлев Евдоким Васильевич

Мать: Парамонова Мария Артемьевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
1903 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
работала прислугой в доме купца Степанова.
Бракосочетание
14.01.1905 ст.

Муж: Гуляев Григорий Никитович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
ГААК, Знаменская церковь ф-144 оп6 д.700 стр 65-66об поручитель по жениху Барнаульские мещане: Илья Герасимов Гуляев и Егор Никитин Нестеров по невесте: барнаульский мещанин Петр Васильев Киселев и за... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1905

Дочь: Гуляева Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
МК ГААК ф. 144,оп.6,д.700 , актовая запись №148 от 26 января 1928г в Окружном ЗАГСе г.Барнаула.16 ноября 1905г
Рождение ребёнка
24.07.1907

Дочь: Гуляева Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.10.1911

Сын: Гуляев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.03.1921

Дочь: Гуляева Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
01.02.1933
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
актовая запись №231 от 02 февраля 1933отдел ЗАГСа Центрального района г.Барнаула в возрасте 45 лет.от кровотечения после удаления зуба

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