Яковлева Христина Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смерти01.02.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878
Работа или профессия
1903 ст.
работала прислугой в доме купца Степанова.
Бракосочетание
14.01.1905 ст.
ГААК, Знаменская церковь ф-144 оп6 д.700 стр 65-66об поручитель по жениху Барнаульские мещане: Илья Герасимов Гуляев и Егор Никитин Нестеров по невесте: барнаульский мещанин Петр Васильев Киселев и за... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1905
Дочь: Гуляева Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитович
МК ГААК ф. 144,оп.6,д.700 , актовая запись №148 от 26 января 1928г в Окружном ЗАГСе г.Барнаула.16 ноября 1905г
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: Гуляева Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитович
Рождение ребёнка
01.10.1911
Сын: Гуляев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитович
Рождение ребёнка
?.03.1921
Дочь: Гуляева Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Гуляев Григорий Никитович
Смерть
01.02.1933
актовая запись №231 от 02 февраля 1933отдел ЗАГСа Центрального района г.Барнаула в возрасте 45 лет.от кровотечения после удаления зуба