Парамонова Мария Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1860 ст.
ГАНО (Новосибирск ф.156 оп.1 д.2192л.32-33 поручители: по невесте крестьянин деревни Старогребенщиково Федор Артемьев Соколоа и села ушково Иван Иванов Аглев. по женеху-крестьянин села Ушковского Прок... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1860 ст.
Дочь: Яковлева Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич
ГАНО (Новосибирск) ф.156 оп.1 д.2192
Рождение ребёнка
1862 ст.
Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич
ГАНО(Новосибирск) ф.156 оп.1д.5368
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Сын: Яковлев Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Яковлева Христина Евдокимовна
Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1884 ст.
Дочь: Яковлева Татьяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Яковлева Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Яковлев Евдоким Васильевич
Смерть
Неизвестно