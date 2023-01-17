Яковлева Татьяна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева Татьяна Евдокимовна

Яковлева Татьяна Евдокимовна

avatar

Место рождения

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Между 1878 и 1884 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1884 ст.

Отец: Яковлев Евдоким Васильевич

Мать: Парамонова Мария Артемьевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1907

Сын: Попов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей

Россия,Алтайский край,д.Зимино Парфеновского района
Рождение ребёнка
1910

Сын: Попов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Попов Андрей

Россия,Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Мария Андреева

Отец ребёнка: Попов Андрей

Россия Алтайского края Парфеновский район д.Зимино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Попов Андрей

Россия Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Андрей

Зимино, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Попов Андрей

Россия Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Смерть
1946
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
кладбище размыло и на его месте построен стадион
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close