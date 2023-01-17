Яковлева Татьяна Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1878 и 1884 ст.
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1884 ст.
Рождение ребёнка
20.05.1907
Отец ребёнка: Попов Андрей
Россия,Алтайский край,д.Зимино Парфеновского района
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Попов Андрей
Россия,Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Мария Андреева
Отец ребёнка: Попов Андрей
Россия Алтайского края Парфеновский район д.Зимино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Попов Андрей
Россия Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Андрей
Зимино, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Попов Андрей
Россия Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Смерть
1946
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
кладбище размыло и на его месте построен стадион