Попов Алексей Андреевич
Место рожденияРоссия,Алтайский край,д.Зимино Парфеновского района
Дата рождения20.05.1907
Дата смерти26.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1907
Отец: Попов Андрей
Россия,Алтайский край,д.Зимино Парфеновского района
Место жительства
До 1927
Зимино, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1928
Жена: Кладковая Вера Ивановна
Военная служба
?.11.1929
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Попова неизвестно Алексеевна
Мать ребёнка: Кладковая Вера Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1932
Дочь: Попова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Кладковая Вера Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1939
Сын: Попов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Кладковая Вера Ивановна
Военная служба
С ?.04.1942 по 14.12.1951
Военная награда
11.11.1943
Медаль "За боевые Заслуги",СЗФ, начальник 4 отделения стрелковой дивизии инженерных войск.
Военная награда
20.02.1945
Орден Отечественной войны 2 степени. ,начальник 3-го отделения штаба 9-го пантонно- мостовой бригады
Военная служба
С 1954 по 1960
Начальником 2-го отлела РВК Ленинского района г.Новосибирска
Работа или профессия
С 1960
преподавал на военной кафедре НЭТИ
Военная награда
Неизвестно
Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медаль «За победу над Японией», Медаль «За взятие Кенигсберга»
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
26.04.1978
похоронена на военном кладбище г.Обь