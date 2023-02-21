Попов Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Алексей Андреевич

Попов Алексей Андреевич

avatar

Место рождения

Россия,Алтайский край,д.Зимино Парфеновского района

Дата рождения

20.05.1907

Дата смерти

26.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1907

Отец: Попов Андрей

Мать: Яковлева Татьяна Евдокимовна

Россия,Алтайский край,д.Зимино Парфеновского района
Место жительства
До 1927
Зимино, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1928

Жена: Кладковая Вера Ивановна

Военная служба
?.11.1929
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Попова неизвестно Алексеевна

Мать ребёнка: Кладковая Вера Ивановна

Рождение ребёнка
13.09.1932

Дочь: Попова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Кладковая Вера Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1939

Сын: Попов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Кладковая Вера Ивановна

Военная служба
С ?.04.1942 по 14.12.1951
Военная награда
11.11.1943
Медаль "За боевые Заслуги",СЗФ, начальник 4 отделения стрелковой дивизии инженерных войск.
Военная награда
20.02.1945
Орден Отечественной войны 2 степени. ,начальник 3-го отделения штаба 9-го пантонно- мостовой бригады
Военная служба
С 1954 по 1960
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Начальником 2-го отлела РВК Ленинского района г.Новосибирска
Работа или профессия
С 1960
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
преподавал на военной кафедре НЭТИ
Военная награда
Неизвестно
Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медаль «За победу над Японией», Медаль «За взятие Кенигсберга»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
26.04.1978
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
похоронена на военном кладбище г.Обь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close