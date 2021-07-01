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Попов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1939

Дата смерти

?.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1939

Отец: Попов Алексей Андреевич

Мать: Кладковая Вера Ивановна

Бракосочетание
Около 1964

Жена: Неизвестно Попова Людмила

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
свекровь была против развода, это событие лишило ее жизни
Рождение ребёнка
23.03.1965

Дочь: Попова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Неизвестно Попова Людмила

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.03.1972

Сын: Попов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Неизвестно Попова Евдокия

Развод
После 1985

Жена: Неизвестно Попова Евдокия

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1987

Сын: Попов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Неизвестно Попова Татьяна

Россия Московская обл
Рождение ребёнка
До 1987

Дочь: Попова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Неизвестно Попова Евдокия

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1990

Сын: Попов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Неизвестно Попова Татьяна

Россия Московская область
Рождение ребёнка
1995

Сын: Попов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Неизвестно Попова Татьяна

Россия, Московская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Попова Евдокия

Муж привез ее Кыштовского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Попова Татьяна

Смерть
?.07.2021
Россия Московская обл
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