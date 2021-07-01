Попов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1939
Дата смерти?.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1939
Отец: Попов Алексей Андреевич
Мать: Кладковая Вера Ивановна
Бракосочетание
Около 1964
свекровь была против развода, это событие лишило ее жизни
Рождение ребёнка
23.03.1965
Дочь: Попова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Неизвестно Попова Людмила
Рождение ребёнка
07.03.1972
Сын: Попов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Неизвестно Попова Евдокия
Развод
После 1985
Рождение ребёнка
17.02.1987
Сын: Попов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Неизвестно Попова Татьяна
Россия Московская обл
Рождение ребёнка
До 1987
Дочь: Попова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Неизвестно Попова Евдокия
Рождение ребёнка
21.02.1990
Сын: Попов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Неизвестно Попова Татьяна
Россия Московская область
Рождение ребёнка
1995
Мать ребёнка: Неизвестно Попова Татьяна
Россия, Московская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж привез ее Кыштовского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.2021
Россия Московская обл