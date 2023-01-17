Неизвестно Попова Евдокия
Место рожденияРоссия Новосибирская обл. Кыштовский район
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Новосибирская обл. Кыштовский район
Рождение ребёнка
07.03.1972
Сын: Попов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Попов Владимир Алексеевич
Развод
После 1985
Рождение ребёнка
До 1987
Дочь: Попова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж привез ее Кыштовского района Новосибирской области