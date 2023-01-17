Неизвестно Попова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Попова Евдокия

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Место рождения

Россия Новосибирская обл. Кыштовский район

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Новосибирская обл. Кыштовский район
Рождение ребёнка
07.03.1972

Сын: Попов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Попов Владимир Алексеевич

Развод
После 1985

Муж: Попов Владимир Алексеевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1987

Дочь: Попова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Алексеевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир Алексеевич

Муж привез ее Кыштовского района Новосибирской области
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