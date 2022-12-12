Кладковая Вера Ивановна
Место рожденияРоссия Омская область
Дата рождения05.01.1910
Дата смерти05.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1910
Отец: не указан
Россия Омская область
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Попова неизвестно Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1932
Дочь: Попова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
24.04.1939
Сын: Попов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич
Смерть
05.12.1970
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
похоронена на старом кладбище в г.Оби, радом татарское кладбище