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Кладковая Вера Ивановна

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Место рождения

Россия Омская область

Дата рождения

05.01.1910

Дата смерти

05.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1910

Отец: не указан

Мать: Кладковая Просковья Ивановна

Россия Омская область
Бракосочетание
1928

Муж: Попов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Попова неизвестно Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
13.09.1932

Дочь: Попова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
24.04.1939

Сын: Попов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич

Смерть
05.12.1970
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
похоронена на старом кладбище в г.Оби, радом татарское кладбище
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