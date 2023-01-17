Попова Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1932
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1932
Отец: Попов Алексей Андреевич
Мать: Кладковая Вера Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1962
Дочь: Попова Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Михайлович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.08.1968
Дочь: Сергеева Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Россия Орловская обл