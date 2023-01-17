Попова Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1932

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1932

Отец: Попов Алексей Андреевич

Мать: Кладковая Вера Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1962

Дочь: Попова Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.08.1968

Дочь: Сергеева Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Георгий Михайлович

Смерть
2004
Россия Орловская обл
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