Сергеева Вера Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Вера Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1968

Отец: Сергеев Георгий Михайлович

Мать: Попова Людмила Алексеевна

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