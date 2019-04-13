Сергеев Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Георгий Михайлович

Место рождения

Молдавия, Кишинев

Дата рождения

13.04.1932

Дата смерти

09.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1932

Отец: Сергеев Михаил

Мать: Сергеева Анастасия

Молдавия, Кишинев
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Сергеева Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1962

Дочь: Попова Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Попова Людмила Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.08.1968

Дочь: Сергеева Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Попова Людмила Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Людмила Алексеевна

Смерть
09.09.1986
Узбекистан
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