Сергеев Георгий Михайлович
Место рожденияМолдавия, Кишинев
Дата рождения13.04.1932
Дата смерти09.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1932
Отец: Сергеев Михаил
Мать: Сергеева Анастасия
Молдавия, Кишинев
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Сергеева Ольга Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1962
Дочь: Попова Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Попова Людмила Алексеевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.08.1968
Дочь: Сергеева Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Попова Людмила Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1986
Узбекистан