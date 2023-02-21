Сергеева Анастасия
Место рожденияМолдавия
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Молдавия
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Сергеева Параскавея Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Молдова Кишинев
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
13.04.1932
Сын: Сергеев Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Молдавия, Кишинев
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Сергеева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Молдова Кишинев
Смерть
1936
Молдавия Кишинев