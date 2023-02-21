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Сергеева Анастасия

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Место рождения

Молдавия

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдавия
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Сергеева Параскавея Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев Михаил

Молдова Кишинев
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Сергеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сергеев Михаил

Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
13.04.1932

Сын: Сергеев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Сергеев Михаил

Молдавия, Кишинев
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Сергеева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев Михаил

Молдова Кишинев
Смерть
1936
Молдавия Кишинев
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