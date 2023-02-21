Сергеева Параскавея Михайловна
Место рожденияМолдова Кишинев
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Сергеев Михаил
Мать: Сергеева Анастасия
Молдова Кишинев
Рождение ребёнка
1955
Сын: Гудима Александр Владимирович
Отец ребёнка: Гудима Владимир
Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Гудима Елена Владимировна
Отец ребёнка: Гудима Владимир
Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудима Василий Владимирович
Отец ребёнка: Гудима Владимир
Молдова, Кишинев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудима Владимир
Смерть
Около 1988
Молдова Кишинев