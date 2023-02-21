Сергеева Параскавея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева Параскавея Михайловна

Сергеева Параскавея Михайловна

avatar

Место рождения

Молдова Кишинев

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 1988

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Сергеев Михаил

Мать: Сергеева Анастасия

Молдова Кишинев
Рождение ребёнка
1955

Сын: Гудима Александр Владимирович

Отец ребёнка: Гудима Владимир

Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Гудима Елена Владимировна

Отец ребёнка: Гудима Владимир

Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудима Василий Владимирович

Отец ребёнка: Гудима Владимир

Молдова, Кишинев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудима Владимир

Смерть
Около 1988
Молдова Кишинев
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close