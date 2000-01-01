Гудима Владимир
Место рожденияМолдова, Кишинев
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
1955
Сын: Гудима Александр Владимирович
Мать ребёнка: Сергеева Параскавея Михайловна
Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Гудима Елена Владимировна
Мать ребёнка: Сергеева Параскавея Михайловна
Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гудима Василий Владимирович
Мать ребёнка: Сергеева Параскавея Михайловна
Молдова, Кишинев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Молдова, Кишинев