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Гудима Владимир

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Место рождения

Молдова, Кишинев

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
1955

Сын: Гудима Александр Владимирович

Мать ребёнка: Сергеева Параскавея Михайловна

Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Гудима Елена Владимировна

Мать ребёнка: Сергеева Параскавея Михайловна

Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудима Василий Владимирович

Мать ребёнка: Сергеева Параскавея Михайловна

Молдова, Кишинев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Параскавея Михайловна

Смерть
Неизвестно
Молдова, Кишинев
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