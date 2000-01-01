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Сергеев Михаил

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Место рождения

Молдова Кишинев

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдова Кишинев
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Сергеева Параскавея Михайловна

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия

Молдова Кишинев
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Сергеев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия

Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
13.04.1932

Сын: Сергеев Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия

Молдавия, Кишинев
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Сергеева Вера Михайловна

Мать ребёнка: Сергеева Анастасия

Молдова Кишинев
Смерть
Неизвестно
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