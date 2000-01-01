Сергеев Михаил
Место рожденияМолдова Кишинев
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Молдова Кишинев
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Сергеева Параскавея Михайловна
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия
Молдова Кишинев
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия
Молдова, Кишинев
Рождение ребёнка
13.04.1932
Сын: Сергеев Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия
Молдавия, Кишинев
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Сергеева Вера Михайловна
Мать ребёнка: Сергеева Анастасия
Молдова Кишинев
Смерть
Неизвестно