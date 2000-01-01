Сергеева Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Вера Михайловна

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Место рождения

Молдова Кишинев

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Сергеев Михаил

Мать: Сергеева Анастасия

Молдова Кишинев
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