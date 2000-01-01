Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сергеева Вера Михайловна
Сергеева Вера Михайловна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Молдова Кишинев
Дата рождения
1934
Пол
Женский
Отец
Сергеев Михаил
Мать
Сергеева Анастасия
Около 1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Сергеев Михаил
Мать:
Сергеева Анастасия
Молдова Кишинев
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия