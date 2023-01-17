Попова Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Елена Георгиевна

Попова Елена Георгиевна

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

14.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1962

Отец: Сергеев Георгий Михайлович

Мать: Попова Людмила Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.05.1984

Дочь: Алиева Лейла Халисовна

Отец ребёнка: Алиев Халис

Азербайджан
Бракосочетание
1986

Муж: Омаров Шамистан

Рождение ребёнка
05.01.1990

Сын: Омаров Тимур Шамиштанович

Отец ребёнка: Омаров Шамистан

Россия Орловская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Халис

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close