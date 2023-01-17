Попова Елена Георгиевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1962
Рождение ребёнка
06.05.1984
Дочь: Алиева Лейла Халисовна
Отец ребёнка: Алиев Халис
Азербайджан
Бракосочетание
1986
Муж: Омаров Шамистан
Рождение ребёнка
05.01.1990
Сын: Омаров Тимур Шамиштанович
Отец ребёнка: Омаров Шамистан
Россия Орловская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алиев Халис