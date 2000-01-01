Алиев Халис
Место рожденияГрузия
Дата рождения01.09.1939
Дата смертиМежду 1984 и 1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Грузия
Рождение ребёнка
06.05.1984
Дочь: Алиева Лейла Халисовна
Мать ребёнка: Попова Елена Георгиевна
Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Елена Георгиевна
Смерть
Между 1984 и 1986
Узбекистан