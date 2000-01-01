Алиев Халис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Халис

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Место рождения

Грузия

Дата рождения

01.09.1939

Дата смерти

Между 1984 и 1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Грузия
Рождение ребёнка
06.05.1984

Дочь: Алиева Лейла Халисовна

Мать ребёнка: Попова Елена Георгиевна

Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Елена Георгиевна

Смерть
Между 1984 и 1986
Узбекистан
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