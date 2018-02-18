Омаров Шамистан
Место рожденияАзербайджан
Дата рождения11.04.1962
Дата смерти18.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1962
Отец: Омаров Мустафа
Мать: Омарова Санам
Азербайджан
Бракосочетание
1986
Жена: Попова Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
05.01.1990
Сын: Омаров Тимур Шамиштанович
Мать ребёнка: Попова Елена Георгиевна
Россия Орловская обл
Смерть
18.02.2018
Россия, Орловская обл