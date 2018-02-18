Омаров Шамистан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омаров Шамистан

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Место рождения

Азербайджан

Дата рождения

11.04.1962

Дата смерти

18.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1962

Отец: Омаров Мустафа

Мать: Омарова Санам

Азербайджан
Бракосочетание
1986

Жена: Попова Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
05.01.1990

Сын: Омаров Тимур Шамиштанович

Мать ребёнка: Попова Елена Георгиевна

Россия Орловская обл
Смерть
18.02.2018
Россия, Орловская обл
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