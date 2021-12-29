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Кладковая Просковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котловой Иван

Рождение ребёнка
05.01.1910

Дочь: Кладковая Вера Ивановна

Отец ребёнка: Котловой Иван

Смерть
1955
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
старое кладбище ( на этом месте построен з-д Сибтекстильмаш

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