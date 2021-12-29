Кладковая Просковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котловой Иван
Рождение ребёнка
05.01.1910
Дочь: Кладковая Вера Ивановна
Отец ребёнка: Котловой Иван
Смерть
1955
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
старое кладбище ( на этом месте построен з-д Сибтекстильмаш