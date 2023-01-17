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Попов Андрей

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Место рождения

Россия Алтайский край

Дата рождения

Около 1876

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Алтайский край
Рождение ребёнка
20.05.1907

Сын: Попов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Евдокимовна

Россия,Алтайский край,д.Зимино Парфеновского района
Рождение ребёнка
1910

Сын: Попов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Евдокимовна

Россия,Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Место жительства
До 1930
Зимино, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Татьяна Евдокимовна

Зимино, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Евдокимовна

Россия Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Мария Андреева

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Евдокимовна

Россия Алтайского края Парфеновский район д.Зимино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Евдокимовна

Россия Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
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