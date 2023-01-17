Попов Андрей
Место рожденияРоссия Алтайский край
Дата рожденияОколо 1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Алтайский край
Рождение ребёнка
20.05.1907
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Евдокимовна
Россия,Алтайский край,д.Зимино Парфеновского района
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Евдокимовна
Россия,Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Место жительства
До 1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Евдокимовна
Россия Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Мария Андреева
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Евдокимовна
Россия Алтайского края Парфеновский район д.Зимино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Евдокимовна
Россия Алтайский край Парфеновский район д.Зимино