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Попова Мария Андреева

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Место рождения

Россия Алтайского края Парфеновский район д.Зимино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Между 1878 и 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Андрей

Мать: Яковлева Татьяна Евдокимовна

Россия Алтайского края Парфеновский район д.Зимино
Место жительства
До 1930
Зимино, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
С 1940
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
работала на хлебофабрике
Смерть
Неизвестно
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