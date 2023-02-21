Попова Мария Андреева
Место рожденияРоссия Алтайского края Парфеновский район д.Зимино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Андрей
Россия Алтайского края Парфеновский район д.Зимино
Место жительства
До 1930
Зимино, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
С 1940
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
работала на хлебофабрике
Смерть
Неизвестно