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Попов Николай Андреевич

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Место рождения

Россия,Алтайский край Парфеновский район д.Зимино

Дата рождения

1910

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Между 1878 и 1884 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Попов Андрей

Мать: Яковлева Татьяна Евдокимовна

Россия,Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Военная служба
С ?.06.1941 по 1945
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Призван Барнаульским ГВК 107 СД630 СП
Военная награда
28.11.1941
награжден орденом Красной Звезды, младший командир, Воинская специальность командир отделения взвода приборов
Место жительства
С 1945
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Попова Нина Петровна

привез с фронта
Смерть
1978
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