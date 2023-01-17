Попов Николай Андреевич
Место рожденияРоссия,Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Дата рождения1910
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Попов Андрей
Россия,Алтайский край Парфеновский район д.Зимино
Военная служба
С ?.06.1941 по 1945
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Призван Барнаульским ГВК 107 СД630 СП
Военная награда
28.11.1941
награжден орденом Красной Звезды, младший командир, Воинская специальность командир отделения взвода приборов
Место жительства
С 1945
Бракосочетание
Неизвестно
привез с фронта
Смерть
1978