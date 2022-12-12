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Яковлев Евдоким Васильевич

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Место рождения

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Вычислено 1839 ст.

Дата смерти

Вычислено 1903

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839 ст.

Отец: Яковлевых Василий Никифорович

Мать: не указана

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
03.02.1860 ст.

Жена: Парамонова Мария Артемьевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
ГАНО (Новосибирск ф.156 оп.1 д.2192л.32-33 поручители: по невесте крестьянин деревни Старогребенщиково Федор Артемьев Соколоа и села ушково Иван Иванов Аглев. по женеху-крестьянин села Ушковского Прок... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1860 ст.

Дочь: Яковлева Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Парамонова Мария Артемьевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
ГАНО (Новосибирск) ф.156 оп.1 д.2192
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Яковлев Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Парамонова Мария Артемьевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
ГАНО(Новосибирск) ф.156 оп.1д.5368
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Сын: Яковлев Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Парамонова Мария Артемьевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Яковлева Христина Евдокимовна

Мать ребёнка: Парамонова Мария Артемьевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1884 ст.

Дочь: Яковлева Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Парамонова Мария Артемьевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Яковлева Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Парамонова Мария Артемьевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Вычислено 1903
Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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