Яковлевых Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Яковлевых Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Яковлевых Иван Васильевич
Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Яковлевых Мария Васильевна
Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Яковлевых Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Яковлевых Стефан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яковлевых Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Яковлевых Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Сын: Яковлев Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно