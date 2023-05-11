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Яковлевых Василий Никифорович

Место рождения

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Яковлевых Никифор Григорьевич

Мать: Безменова Васса Матвеевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Яковлевых Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Яковлевых Иван Васильевич

Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Яковлевых Мария Васильевна

Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Яковлевых Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Яковлевых Стефан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Яковлевых Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Яковлевых Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Пешкова Екатерина Ивановна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.

Сын: Яковлев Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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