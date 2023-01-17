Пешкова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Яковлевых Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Яковлевых Иван Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Яковлевых Мария Васильевна
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Яковлевых Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яковлевых Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Яковлевых Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Смерть
Неизвестно