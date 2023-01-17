Пешкова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Яковлевых Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Яковлевых Иван Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Яковлевых Мария Васильевна

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Яковлевых Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Яковлевых Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Яковлевых Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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