Яковлевых Никифор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Безменова Васса Матвеевна
Работа или профессия
1792
ГАНО Ф.130 д.170 л.6 крестьянину-ямщику выдача паспортов; л.17 крестьянина Яковлева увольняют
Рождение ребёнка
1793
Сын: Яковлевых Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Безменова Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Яковлевых Василий Никифорович
Мать ребёнка: Безменова Васса Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно