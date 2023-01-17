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Яковлевых Никифор Григорьевич

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Место рождения

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: Яковлевых Григорий Вакулович

Мать: Хромова Мария Клементьевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Яковлев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Безменова Васса Матвеевна

Работа или профессия
1792
Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
ГАНО Ф.130 д.170 л.6 крестьянину-ямщику выдача паспортов; л.17 крестьянина Яковлева увольняют
Рождение ребёнка
1793

Сын: Яковлевых Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Безменова Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Яковлевых Василий Никифорович

Мать ребёнка: Безменова Васса Матвеевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безменова Васса Матвеевна

Смерть
Неизвестно
Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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