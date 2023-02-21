Яковлевых Григорий Вакулович
Место рожденияд.Мельникова Чаусовского ведомства
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
д.Мельникова Чаусовского ведомства
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яковлевых Данила Григорьевич
Мать ребёнка: Хромова Мария Клементьевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Яковлева Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Хромова Мария Клементьевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Яковлевых Меланья Григорьевна
Мать ребёнка: Хромова Мария Клементьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Яковлевых Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Хромова Мария Клементьевна
Работа или профессия
1792
ГАНО Ф.130 д.170 л.6 крестьянину-ямщику выдача паспортов; л.17 крестьянина Яковлева увольняют
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно