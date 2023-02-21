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Яковлевых Григорий Вакулович

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Место рождения

д.Мельникова Чаусовского ведомства

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Малинин -Яковлевых Вакул Карпович

Мать: Дарья Гавриловна

д.Мельникова Чаусовского ведомства
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яковлевых Данила Григорьевич

Мать ребёнка: Хромова Мария Клементьевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Яковлева Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Хромова Мария Клементьевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Яковлевых Меланья Григорьевна

Мать ребёнка: Хромова Мария Клементьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Яковлевых Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Хромова Мария Клементьевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
1792
Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
ГАНО Ф.130 д.170 л.6 крестьянину-ямщику выдача паспортов; л.17 крестьянина Яковлева увольняют
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова Мария Клементьевна

Смерть
Неизвестно
Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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