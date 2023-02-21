Дарья Гавриловна
Место рожденияцарство российское, Тобольский разряд Сибирского приказа, Чаусовского ведомства
Дата рождения1702
Дата смерти14.09.1786 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
царство российское, Тобольский разряд Сибирского приказа, Чаусовского ведомства
Рождение ребёнка
1735
Сын: Яковлевых Григорий Вакулович
Отец ребёнка: Малинин -Яковлевых Вакул Карпович
д.Мельникова Чаусовского ведомства
Бракосочетание
Неизвестно
Чаусовское ведомство, деревня Мельниково
Смерть
14.09.1786 ст.
Российская империя, Тобольская губерния, Тарский уезд, с.Ушково