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Дарья Гавриловна

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Место рождения

царство российское, Тобольский разряд Сибирского приказа, Чаусовского ведомства

Дата рождения

1702

Дата смерти

14.09.1786 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

царство российское, Тобольский разряд Сибирского приказа, Чаусовского ведомства
Рождение ребёнка
1735

Сын: Яковлевых Григорий Вакулович

Отец ребёнка: Малинин -Яковлевых Вакул Карпович

д.Мельникова Чаусовского ведомства
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин -Яковлевых Вакул Карпович

Чаусовское ведомство, деревня Мельниково
Смерть
14.09.1786 ст.
Российская империя, Тобольская губерния, Тарский уезд, с.Ушково
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