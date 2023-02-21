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Хромова Мария Клементьевна

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Место рождения

Ведомство Чаусовского острога

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Хромов Климентий Елисеевич

Мать: Яковлева Пелагея Ивановна

Ведомство Чаусовского острога
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яковлевых Данила Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Яковлева Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Яковлевых Меланья Григорьевна

Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Яковлевых Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Яковлевых Григорий Вакулович

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлевых Григорий Вакулович

Смерть
Неизвестно
Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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