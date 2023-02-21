Хромов Климентий Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Климентий Елисеевич

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Место рождения

Сибирский приказ, Чаусовское Ведомство, д.Мельникова

Дата рождения

1710 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710 ст.

Отец: Хромов Елисей Павлович

Мать: не указана

Сибирский приказ, Чаусовское Ведомство, д.Мельникова
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Хромова Мария Клементьевна

Мать ребёнка: Яковлева Пелагея Ивановна

Ведомство Чаусовского острога
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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