Хромов Климентий Елисеевич
Место рожденияСибирский приказ, Чаусовское Ведомство, д.Мельникова
Дата рождения1710 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710 ст.
Отец: Хромов Елисей Павлович
Мать: не указана
Сибирский приказ, Чаусовское Ведомство, д.Мельникова
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Хромова Мария Клементьевна
Мать ребёнка: Яковлева Пелагея Ивановна
Ведомство Чаусовского острога
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно