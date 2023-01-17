Яковлевых Михаил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1819
Сын: Яковлевых Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Яковлевых Петр Михайлович
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Яковлевых Просковья Михайловна
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Яковлевых Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Яковлевых Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Яковлевых Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Елена Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Яковлевна
Смерть
1867