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Яковлевых Михаил Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Яковлевых Никифор Григорьевич

Мать: Безменова Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Яковлевых Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Яковлевых Петр Михайлович

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Яковлевых Просковья Михайловна

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Яковлевых Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Яковлевых Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Яковлевых Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Яковлевна

Смерть
1867
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