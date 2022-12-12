Безменова Васса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безменова Васса Матвеевна

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Место рождения

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

18.03.1812

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Яковлев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Яковлевых Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Яковлевых Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Яковлевых Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Яковлевых Василий Никифорович

Отец ребёнка: Яковлевых Никифор Григорьевич

Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлевых Никифор Григорьевич

Смерть
18.03.1812
Ушково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
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