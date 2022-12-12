Безменова Васса Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти18.03.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Яковлевых Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Яковлевых Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Яковлевых Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Яковлевых Василий Никифорович
Отец ребёнка: Яковлевых Никифор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1812