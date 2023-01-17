Гуляева Ольга Григорьевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1907
Дата смерти04.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1907
Работа или профессия
С 1950 по 1962
в краевой больнице г.Барнаула, швеей
Место жительства
С 1987 по ?.06.1994
Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1987
Место жительства
С ?.06.1994
всегда готовилась жить в доме пристарелых, и Василий Дудин устроил ее в июне 1994г в Центральный доме инвалидов
Смерть
04.10.1994
похоронена на Черницком кладбище,г.Барнаула