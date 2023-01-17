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Гуляева Ольга Григорьевна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

24.07.1907

Дата смерти

04.10.1994

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1907

Отец: Гуляев Григорий Никитович

Мать: Яковлева Христина Евдокимовна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
С 1950 по 1962
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
в краевой больнице г.Барнаула, швеей
Место жительства
С 1987 по ?.06.1994
Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1987
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
С ?.06.1994
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
всегда готовилась жить в доме пристарелых, и Василий Дудин устроил ее в июне 1994г в Центральный доме инвалидов
Смерть
04.10.1994
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
похоронена на Черницком кладбище,г.Барнаула
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