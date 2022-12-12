Гуляев Никита
Место рожденияКоми
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиВычислено 1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Коми
Место жительства
С 1860 по 1894
Канск, город Канск, Красноярский край
переселенец из Коми области , осевший в Сибири (Енисейская губерния Канский округ)
Рождение ребёнка
1884
Сын: Гуляев Григорий Никитович
Мать ребёнка: не указана
Канский округ Красноярского края Россия
Работа или профессия
1894
был ремесленником
Место жительства
С 1894 по 1932
После смерти жены с сыном переехал в г. Барнаул, жил на ул Вагановская 57 нагорной части города.
Смерть
Вычислено 1932