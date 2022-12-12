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Гуляев Никита

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Место рождения

Коми

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

Вычислено 1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Коми
Место жительства
С 1860 по 1894
Канск, город Канск, Красноярский край
переселенец из Коми области , осевший в Сибири (Енисейская губерния Канский округ)
Рождение ребёнка
1884

Сын: Гуляев Григорий Никитович

Мать ребёнка: не указана

Канский округ Красноярского края Россия
Работа или профессия
1894
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
был ремесленником
Место жительства
С 1894 по 1932
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
После смерти жены с сыном переехал в г. Барнаул, жил на ул Вагановская 57 нагорной части города.
Смерть
Вычислено 1932
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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