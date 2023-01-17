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Зуева Вера Михайловна

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Место рождения

Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1955

Отец: Зуев Михаил Александрович

Мать: Безсонова Ефалия Константиновна

Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
родители ждали мальчика
Бракосочетание
04.11.1977

Муж: Якимов Иннокентий Константинович

Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.04.1979

Дочь: Якимова Вероника Иннокентьевна

Отец ребёнка: Якимов Иннокентий Константинович

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.10.1986

Сын: Якимов Василий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Якимов Иннокентий Константинович

Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Развод
2008

Муж: Якимов Иннокентий Константинович

Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
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