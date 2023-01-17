Зуева Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.06.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1955
родители ждали мальчика
Бракосочетание
04.11.1977
Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.04.1979
Дочь: Якимова Вероника Иннокентьевна
Отец ребёнка: Якимов Иннокентий Константинович
Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.10.1986
Сын: Якимов Василий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Якимов Иннокентий Константинович
Развод
2008