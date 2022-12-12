Мамаева Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
1954
Рождение ребёнка
1954
Сын: Мамаев Константин Анатольевич
Отец ребёнка: Безсонов Анатолий Константинович
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Место жительства
С 1960 по 1977
Работа или профессия
С 1960 по 1977
преподаватель в школе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Проживала с сыном в однокомнатной квартире, когда сын женился (1977г) переехала к сестре в Чистоозерное Новосибирской области