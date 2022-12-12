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Мамаева Анастасия Петровна

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Место рождения

Белокуриха, город Белокуриха, Алтайский край

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Белокуриха, город Белокуриха, Алтайский край
Развод
1954

Муж: Безсонов Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Мамаев Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Безсонов Анатолий Константинович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Место жительства
С 1960 по 1977
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Работа или профессия
С 1960 по 1977
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
преподаватель в школе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Анатолий Константинович

Смерть
Неизвестно
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Проживала с сыном в однокомнатной квартире, когда сын женился (1977г) переехала к сестре в Чистоозерное Новосибирской области
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