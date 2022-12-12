рабочий посёлок Чистоозерное, рабочий посёлок Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Чистоозерное

Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Омский округ
2026Чисто-Озерная (Новая Деревни), д. каз.при оз. Чистоозерном.165154997100
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Юдинская волость
3Дер. Чистоозерная6761551542

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Чистоозерный район
13511Чистоозерноераб.посёлок54°43'76°35'N-43-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Чистоозерный муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Чистоозерное
50658151051рп Чистоозерноерабочий поселок
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