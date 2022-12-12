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Манаков Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Россия Новосибирская обл, Искитимский район

Дата рождения

28.10.1924

Дата смерти

23.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1924

Отец: не указан

Мать: Неизвестно Манакова Мария Дмитриевна

Россия Новосибирская обл, Искитимский район
Военная служба
?.12.1942
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
рабочий, член ВЛКСМ, призван Дзержинским военкоматом, на фронте с августа 1943г
Военная награда
15.01.1944
Белорусская ССР Полесской области, Колинковического района,с. Александровка
Медаль за отвагу уничтожил пулемет и 2-х солдат противника.
Рождение ребёнка
10.11.1961

Сын: Зуев Манаков Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зуева Мария Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
24.08.1962

Жена: Зуева Мария Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
актовая запись 2499 от 24 августа 1962г ЗАГС Железнодорожного района г. Новосибирска
Рождение ребёнка
10.02.1965

Сын: Манаков Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Зуева Мария Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
актовая запись 264 от 19 февраля 1965г в Октябрьском ЗАГСе г. Новосибирска
Смерть
23.03.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Клещихинское кладбище
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