Манаков Дмитрий Андреевич
Место рожденияРоссия Новосибирская обл, Искитимский район
Дата рождения28.10.1924
Дата смерти23.03.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1924
Отец: не указан
Россия Новосибирская обл, Искитимский район
Военная служба
?.12.1942
рабочий, член ВЛКСМ, призван Дзержинским военкоматом, на фронте с августа 1943г
Военная награда
15.01.1944
Белорусская ССР Полесской области, Колинковического района,с. Александровка
Медаль за отвагу уничтожил пулемет и 2-х солдат противника.
Рождение ребёнка
10.11.1961
Сын: Зуев Манаков Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зуева Мария Александровна
Бракосочетание
24.08.1962
актовая запись 2499 от 24 августа 1962г ЗАГС Железнодорожного района г. Новосибирска
Рождение ребёнка
10.02.1965
Сын: Манаков Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Зуева Мария Александровна
актовая запись 264 от 19 февраля 1965г в Октябрьском ЗАГСе г. Новосибирска
Смерть
23.03.1989
Клещихинское кладбище