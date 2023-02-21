Неизвестно Манакова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Манакова Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1898

Дата смерти

01.01.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1924

Сын: Манаков Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Россия Новосибирская обл, Искитимский район
Смерть
01.01.1967
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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